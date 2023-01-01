За сутки в Прикамье коронавирусом заразились 126 человек Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки в Пермском крае выявлено 126 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 258 местных жителей.

Госпитализированы 16 человек, один пациент скончался.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 464 972 человека, из них 9267 умерли от инфекции и её осложнений.

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