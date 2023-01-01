Скалолаз из Перми Дмитрий Тимофеев прошёл в финал телевизионного шоу «Cуперниндзя» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Тимофеев / фото: ТК "Рифей"

Житель Перми Дмитрий Тимофеев стал финалистом шоу «Суперниндзя» на одном из федеральных каналов. Он был единственным участником пятого выпуска шоу, который в отборочном туре преодолел полосу препятствий и обогнал соперника в полуфинале. Об этом сообщает «Рифей».

Дмитрию 29 лет, он является многократным призёром чемпионатов России, чемпионатов Европы и мира, многократным победителем и призёром этапов Кубка мира.

Добавим, что в финале «Суперниндзя» выступит ещё один житель Пермского края — пожарный из Нытвы Владимир Войтюк.

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