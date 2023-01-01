Суд взыскал с гендиректора пермской компании 88 млн рублей за уход от налогов Поделиться Твитнуть

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без изменений решение Орджоникидзевского районного суда по делу об уходе от налогов руководителя пермской компании.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что руководитель, зная об имеющейся налоговой задолженности, целенаправленно скрыл денежные средства организации, из которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

В адрес основных дебиторов были направлены письма с просьбой о перечислении дебиторской задолженности не на расчётные счета общества, а на расчётные счета контрагентов. Полученные деньги руководитель потратил не на уплату налогов, а на иные нужды предприятия, что привело к образованию задолженности перед бюджетом РФ.

За данные действия мужчину осудили и назначили штраф. Директор должен выплатить в бюджет Российской Федерации 86 млн 878 тыс. руб.





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