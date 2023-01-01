В Пермь зашёл новый дилер подержанных авто Crystal Motors Его автосалон открылся в Камской долине Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Спешилова, 101а открылся автосалон компании Crystal Motors. Это первый в краевом центре филиал екатеринбургской компании, специализирующейся на продажах автомобилей с пробегом и имеющей филиалы в разных городах РФ.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», 1 марта размещавшийся на ул. Спешилова, 101а дилерский центр Lucky Motors Nissan официально объявил о прекращении работы. Ранее источники на автомобильном рынке сообщали, что екатеринбургская компания Lucky Motors может продать салон в Перми другому дилеру из Свердловской области — Crystal Motors, однако официального подтверждения ни с той, ни с другой стороны получить не удалось.

Компания Crystal Motors была основана в Екатеринбурге в 2011 году. Предоставляет услуги трейд-ин, комиссионной продажи и обмена автомобилей. Управляет сетью ООО «Авалон», 100% в уставном капитале общество принадлежат уроженцу Чусовского района Пермского края Артуру Шарафиддинову.

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