Из Прикамья отправлена партия гуманитарного груза для жителей Северодонецка и участников СВО В формировании груза принимали участие региональные власти и жители муниципалитетов Поделиться Твитнуть

В понедельник, 13 марта, из Перми в Северодонецк отправлена 25-тонная фура с гуманитарным грузом. В его составе 4 тонны водопроводных труб, постельное и нижнее белье, а также лекарства для госпиталя, продукты, средства личной гигиены и тёплая одежда для батальона № 1160. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В формировании груза принимали участие региональные власти и жители муниципалитетов.

В кабмине напомнили, что за 2022 год из Прикамья на территорию СВО отправлено более 600 тонн гуманитарных грузов.

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