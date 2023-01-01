В Пермском крае на карантин закрыто 38 классов в 24 школах Также из-за гриппа временно не работают 39 групп в 33 детсадах Поделиться Твитнуть

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, за неделю с 6 по 12 марта в регионе зарегистрировано 16 157 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя прошлой недели на 19,5%.

Отмечается, что наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 58,7%.

По данным мониторинга РПН, среди больных всё так же циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии (парагрипп, риновирус, аденовирус, РС-вирус).

Приостановлена образовательная деятельность в 38 классах 24 школ и в 39 группах 33 дошкольных образовательных учреждениях края.

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