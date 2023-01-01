За сутки в Прикамье коронавирусом заразились 97 человек
Один пациент скончался
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Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев COVID-19. Выздоровели 138 человек.
Были госпитализированы 10 заболевших, один пациент скончался.
Всего с начала пандемии в регионе заболело коронавирусом 464 846 жителей, погибли от болезни 9266 человек.
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