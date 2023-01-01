Максим Артамонов В Пермском крае продлят отсрочку по уплате аренды для мобилизованных Региональное минимущества подготовило соответствующее распоряжение Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

С 1 февраля 2023 года российское правительство продлило отсрочку по уплате аренды за госимущество и землю, а также по применению мер ответственности в отношении военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, добровольцев и участников боевых действий по контракту. Согласно документу, период отсрочки продлевается ещё на 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения арендатором военной службы. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подготовлено соответствующее распоряжение в отношении арендаторов краевого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Обратиться за этой мерой поддержки могут физлица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо — единственный учредитель (участник) юридического лица и его руководитель, призванные по мобилизации на военную службу в Вооружённые силы РФ или проходящие службу по контракту.

Подать заявку можно по электронной почте, через отделение почтовой связи или уполномоченное лицо. При подаче документов обязательно необходимо приложить документы, подтверждающие прохождение военной службы.

В Пермском крае решением вопросов семей участников СВО занимается организация «Помощь здесь. Пермский край», созданная региональными властями. Обратиться туда можно через соцсети на страницах проекта или прийти лично в Центр оказания помощи мобилизованным в Доме офицеров (ул. Сибирская, 59).

Помимо этого, в Пермском крае действует сеть из 49 территориальных центров поддержки участников СВО и членов их семей. Они функционируют во всех муниципалитетах края, а в Перми — в каждом районе. Адреса и телефоны всех муниципальных центров доступны по ссылке.

По информации краевого минсоца, также можно обратиться за получением социальной, психологической, юридической и материальной помощи по горячей линии «122» (звонки бесплатные).

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