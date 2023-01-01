Максим Артамонов ФАС подозревает МУП из Соликамска в нарушении закона о защите конкуренции В ведомстве посчитали, что теплоснабжающая организация злоупотребила доминирующим положением на рынке Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС начало проверку в отношении теплоснабжающей организации Соликамска МУП «Теплоэнерго». Поводом стала жалоба, поступившая от ООО «Лидер-Инжиниринг». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В антимонопольной службе установили, что компания «ЛИДЕР-Инжиниринг» является подрядчиком по госконтракту с Управлением Судебного департамента в Пермском крае на устройство узла учёта тепловой энергии в здании Соликамского городского суда по ул. 20-летия Победы, 155.

После завершения монтажных работ подрядчик обратился в Соликамское МУП «Теплоэнерго» для оформления допуска оборудования в эксплуатацию, однако получил отказ. Теплоэнергетики посчитали прибор учёта теплового ресурса непригодным к работе в связи с истечением среднего срока его службы. В ответ подрядчик представил документы от завода-изготовителя оборудования и метрологической организации, свидетельствующие о том, что прибор учёта прошёл поверку, предельный срок его службы не истёк, он признан годным к эксплуатации. Однако это не повлияло на позицию Соликамского МУП «Теплоэнерго».

Пермское УФАС посчитало действия Соликамского МУП «Теплоэнерго» неправомерными, так как согласно действующему законодательству, нет понятия «средний срок службы», и если проверка прибора подтвердила его работоспособность, то не запрещается использовать подобные средства измерения после окончания срока службы, указанного в техпаспорте.

«По мнению антимонопольного органа, теплоснабжающая организация злоупотребила своим доминирующим положением на рынке, в результате чего подрядная организация лишилась возможности выполнить условия государственного контракта по монтажу оборудования в здании Соликамского городского суда, а потребитель в лице Управления Судебного департамента в Пермском крае был вынужден переплачивать за поставленную тепловую энергию в три раза больше ввиду начислений по нормативу», — рассказал заместитель руководителя Пермского УФАС России Евгений Чернобровкин.

Сейчас в отношении Соликамского МУП «Теплоэнерго» возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 16 марта. По его результатам теплоэнергетикам может грозить оборотный штраф в размере до 15% от суммы годовой выручки.

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