Андрей Стрельцов Пермские боксёры завоевали две золотые награды на чемпионате ПФО Соревнования прошли в Перми в СК им. Сухарева Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Чемпионами по боксу Приволжского федерального округа стали два пермяка Муса Мирзаев и Михаил​ Малков. ​ Соликамец Александр Чекотин и березниковец Матвей Онянов вышли в финал, но проиграли главный бой, завоевав серебряные награды.

Бронзовые медали у трёх региональных спортсменов​ Дмитрия Спивака, Дениса Хряшко и Ивана Овсянникова.

Чемпионат по боксу ПФО был посвящён памяти первого советского чемпиона мира, пермяка Василия Соломина. Всего за награды бились 150 боксёров в 13 весовых категориях.

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