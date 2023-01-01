Андрей Стрельцов
Пермские боксёры завоевали две золотые награды на чемпионате ПФО
Соревнования прошли в Перми в СК им. Сухарева
Чемпионами по боксу Приволжского федерального округа стали два пермяка Муса Мирзаев и Михаил Малков. Соликамец Александр Чекотин и березниковец Матвей Онянов вышли в финал, но проиграли главный бой, завоевав серебряные награды.
Бронзовые медали у трёх региональных спортсменов Дмитрия Спивака, Дениса Хряшко и Ивана Овсянникова.
Чемпионат по боксу ПФО был посвящён памяти первого советского чемпиона мира, пермяка Василия Соломина. Всего за награды бились 150 боксёров в 13 весовых категориях.
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