Пермский край занял пятое место в России по числу электрокаров В регионе зарегистрировано свыше 1,6 тыс. таких машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2022 года Пермский край занял пятое место в РФ по количеству легковых электромобилей, оснащённых исключительно электрическим двигателем. В регионе зарегистрировано свыше 1,6 тыс. электрокаров. Данные публикует ГИБДД России.

Прикамье уступило только Иркутской области, Приморскому краю, Москве и Краснодарскому краю.

Как пояснили в минэке Пермского края, высокое место региона в рейтинге закономерно. В Прикамье власти стимулируют использование электрического транспорта. Так, с 1 января 2022 года в крае владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Кроме того, в Прикамье развивается инфраструктура: на сегодняшний день по краю установлено уже 40 электрозарядных станций для электромобилей.

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