Эксперты высоко оценили перспективы применения параформальдегида в отечественной промышленности Поделиться Твитнуть

В Перми прошла всероссийская конференция, в ходе которой эксперты высоко оценили перспективы применения параформальдегида в отечественной промышленности. Мероприятие состоялось 1 марта при поддержке регионального Минпромторга.

Преимущества параформальдегида (параформа) перед формалином обозначил коммерческий директор ООО «Логихим» Михаил Мун. По его словам, применение параформа удешевляет логистику и снижает класс опасности продукта.

— Срок годности параформальдегида на самом деле не ограничен, — заявил Михаил Мун, — Есть возможность перевозки его в морозы и получения на месте любой концентрации продукта. Гораздо легче соблюдать природоохранное законодательство, меньше опасность для здоровья персонала. При дисконте формалина, использование параформа может быть коммерчески обоснованным особенно с учетом экономии на сопутствующих расходах — логистике и природоохранных мероприятиях.

Директор по техническому развитию АО «Метафракс Кемикалс» Андрей Еремеев пояснил, что используемая на предприятии технология позволяет регулировать размер частиц вещества. Это позволяет максимально снизить содержание в готовом продукте пыли и комков, которые мешают его быстрому растворению. По мнению руководителя, заменив формалин на параформальдегид, можно получить экономию.

— Особо удобно использовать параформальдегид в отдаленных районах страны при небольших объемах потребления и нерегулярном его использовании, учитывая длительный срок хранения, — отметил Андрей Еремеев.

Доктор технических наук, профессор кафедры химтехнологий ПНИПУ Владимир Пойлов также обратил внимание меньшую токсичность параформа по сравнению с формалином. По его словам, имеется более 3 тысяч патентов получения веществ с использованием параформальдегида.

Заместитель директора по инвестициям и инновациям АО «Полиэкс» Вадим Журавлёв сообщил, что продукт даёт уникальные возможности для того, чтобы эффективно взаимодействовать с заказчиками как в плане скорости приготовления реагентов, так их доставки и применения в отрасли нефтедобычи.

— Параформ уникален, потому что он позволяет делать реагенты, которые обладают способностью не только поглощения сероводорода, но и являются бактерицидом. Комплексное действие позволяет устранять не только последствия, которые связаны с сероводородом, но и саму причину его появления, — рассказал Вадим Журавлев.

Руководитель обособленного подразделения ИТЦ «Метафракс» Василий Перепелкин поделился опытом разработки методик по получению из параформа водных растворов различных концентраций, а также взаимодействия с производителями синтетических смол.

— Параформ интересен для России. Есть сферы, где без него не обойтись. Первое — там, где не требуется лишняя вода, где она мешает. В этом случае параформ используется эксклюзивно всегда, формалин не применяют. Вторая история — это новые производства продуктов, где формалин требует создания дорогостоящей инфраструктуры, хранения, дозирования. С параформом можно обращаться с минимальными капитальными затратами, — отметил Василий Перепелкин.

Итоги конференции подвёл генеральный директор ООО «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев.

— Эта конференция даёт возможность для старта новых проектов. Нам предстоит пройти сложный путь, чтобы от идеи прийти к её реализации. Мы всегда открыты к диалогу и готовы обсуждать вопросы, связанные с использованием нашей продукции. Ждём обратной связи от всех коллег и партнёров, — резюмировал Олег Мамаев.





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