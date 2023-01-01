Максим Артамонов Пермский край занял 68 место в рейтинге регионов по закредитованности населения Средний объём задолженности пермяков перед банками составил более 375 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году средний уровень закредитованности россиян снизился с 55,6 до 54%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (108,8) и Тувы (98,6), а меньше всего — Ингушетии (12,2) и Дагестана (24,3). Эти данные следуют из рейтинга российских регионов по уровню закредитованности населения, подготовленного экспертами РИА Новости.

Рейтинг был составлен на основе трёх показателей: соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2023 года, объём задолженности перед банками в среднем на одного человека и изменение задолженности на одного человека за год.

По объёму задолженности перед банками в среднем на одного человека первое место занял Ямало-Ненецкий АО — 675,1 тыс. руб. Второе и третье место разделили между собой Ханты-Мансийский АО и Республика Саха (Якутия) — 638,5 и 608,3 тыс. руб. соответственно.

Минимальная закредитованность населения, согласно данным рейтинга, - в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Также в топ-5 таких регионов попали Республика Крым и Севастополь.

В среднем по России этот показатель в прошлом году составил 361,1 тыс. руб. на одного человека.

В Пермском крае долги пермяков перед банками сложились на уровне 375,3 тыс. руб. Годовой прирост - 26,7%.

В рейтинге уровень закредитованности россиян оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объём кредитов был взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — Росстата.

Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2022 год. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 февраля 2023 года. В расчётах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

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