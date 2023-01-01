Максим Артамонов В спецоперации погиб житель Пермскго края Иван Шестаков Он вернулся в зону боевых действий после ранения и был убит Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Осинского городского округа

В ходе российской спецоперации погиб 31-летниий житель Осы Иван Шестаков. Мужчина вернулся в зону боевых действий после ранения, где его убили. Об этом сообщается в официальной группе Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шестаков родился и вырос в селе Новозалесново. Работал на сельхозпредприятии трактористом. В декабре 2022 года он был ранен в ходе спецоперации, но после этого вернулся в зону боевых действий. При каких обстоятельствах он погиб, местные чиновники не уточнили.

Военнослужащего похоронили 12 марта в его родном селе.

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