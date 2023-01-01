Андрей Стрельцов «Парма» обыграла дома «Енисей» Эта победа стала третьей подряд для пермского баскетбольного клуба Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В домашней встрече Единой лиги ВТБ «Парма» на своём паркете нанесла поражение красноярскому «Енисею». Игра завершилась минимальной победой — 79:78 — в пользу подопечных Евгения Пашутина.

Самым результативным в составе хозяев стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. На его счёту 15 набранных очков.

«Парма» одержала третью победу подряд и лидирует в турнирной таблице команд, борющихся за две путёвки в плей-офф чемпионата.

Свою следующую игру пермская команда проведёт 17 марта в Минске.

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