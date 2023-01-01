Максим Артамонов
В Пермском крае педофила приговорили к 15 годам колонии строгого режима
Он насиловал двух девочек в Чайковском в течение семи лет
В Пермском крае суд вынес приговор в отношении жителя Чайковского, который обвинялся в девяти эпизодах сексуального насилия над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.
Как установил суд, с 2014 по 2021 год мужчина регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух знакомых ему девочек — 2006 и 2007 годов рождения. Во время всех преступлений он был пьян.
О преступлениях стало известно лишь в 2022 году — одна из девочек призналась во всём матери. Родительница обратилась в следственные органы.
В итоге было возбуждено уголовное дело, мужчину признали виновным по девяти эпизодам и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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