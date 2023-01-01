Максим Артамонов В Пермском крае педофила приговорили к 15 годам колонии строгого режима Он насиловал двух девочек в Чайковском в течение семи лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае суд вынес приговор в отношении жителя Чайковского, который обвинялся в девяти эпизодах сексуального насилия над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, с 2014 по 2021 год мужчина регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух знакомых ему девочек — 2006 и 2007 годов рождения. Во время всех преступлений он был пьян.

О преступлениях стало известно лишь в 2022 году — одна из девочек призналась во всём матери. Родительница обратилась в следственные органы.

В итоге было возбуждено уголовное дело, мужчину признали виновным по девяти эпизодам и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.