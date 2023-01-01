Максим Артамонов В Пермском крае власти начали проверку по поводу видеообращения мобилизованных пермяков к Путину Военнослужащие утверждают, что их отправили «с автоматами — против танков, миномётов и снайперов» Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Сирена"

Министерство территориальной безопасности организовало проверку по факту обращения мобилизованных из Пермского края и Свердловской области к президенту Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Краевой Минтербез в настоящий момент проверяет информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов», — пояснили изданию в министерстве.

Накануне, 11 марта, телеграм-канал «Сирена» опубликовал видеообращение группы мужчин, которые представились мобилизованными из Пермского края и Свердловской области, обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказали, что в конце декабря прибыли в Донецкую область и попали в распоряжение «Первой славянской бригады ДНР». Мужчины на видео утверждают, что их используют для штурмов укрепрайонов, в том числе под Авдеевкой, «без разведки и связи с другими подразделениями».

В результате во время боёв погибли четверо, 17 были ранены. Военнослужащие считают, что потери были неоправданные. Они обратили внимание Путина на то, что их не обеспечивают снаряжением в нужном количестве.

«Мы не отказываемся от выполнения задач по теробороне, мы отказываемся идти на неоправданный риск: с автоматами — против танков, миномётов, снайперов и без поддержки. Просим разобраться в данной ситуации не на бумаге, а на месте», — рассказали военнослужащие.

Они также добавили, что командование запугивает их и грозит посадить в тюрьму, отправить в ЧВК или другие подразделения ДНР, если они откажутся воевать на передовой.

Как уточняет издание 59.ru, ситуацией заинтересовался уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Мной уже подготовлен запрос в военную прокуратуру на предмет оценки подлинности информации, опубликованной в видеоролике», — сообщил он изданию.

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