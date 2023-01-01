Андрей Стрельцов
Евгений Климов завоевал международный Кубок
Пермский прыгун с трамплина стал лучшим на стартах в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле прошли международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. В состязаниях участвовали спортсмены из Белоруссии и Казахстана.
Пермяк Евгений Климов занял первое место среди мужчин. В первой попытке лидер сборной России и призёр Олимпийских игр улетел на 100,5 м, таким образом, установив рекорд трамплина.
Прежнее достижение (99 м) принадлежало чеху Якубу Янду и продержалось десять лет. Второе место занял Кирилл Котик из Нижнего Новгорода, третье оказалось у постоянного соперника Климова, Данила Садреева (Казань).
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