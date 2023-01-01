Андрей Стрельцов Евгений Климов завоевал международный Кубок Пермский прыгун с трамплина стал лучшим на стартах в Нижнем Тагиле Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Вотинцев

В Нижнем Тагиле прошли международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. В состязаниях участвовали спортсмены из Белоруссии и Казахстана.

Пермяк Евгений Климов занял первое место среди мужчин. В первой попытке лидер сборной России и призёр Олимпийских игр улетел на 100,5 м, таким образом, установив рекорд трамплина.

Прежнее достижение (99 м) принадлежало чеху Якубу Янду и продержалось десять лет. Второе место занял Кирилл Котик из Нижнего Новгорода, третье оказалось у постоянного соперника Климова, Данила Садреева (Казань).

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