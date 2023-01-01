Максим Артамонов
В Пермском крае в ДТП погиб водитель Lada Granta
Происшествие случилось на автодороге Кудымкар—Гайны
По данным Госавтонспекции Прикамья, 10 марта на 51 км трассы Кудымкар—Гайны произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Водитель Geely Atlas не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате водитель Lada Granta погиб, а водитель иномарки получил травмы.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
В ГИБДД призывают всех автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.
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