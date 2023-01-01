Максим Артамонов В Пермском крае в ДТП погиб водитель Lada Granta Происшествие случилось на автодороге Кудымкар—Гайны Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Полиция Прикамья"

По данным Госавтонспекции Прикамья, 10 марта на 51 км трассы Кудымкар—Гайны произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Водитель Geely Atlas не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате водитель Lada Granta погиб, а водитель иномарки получил травмы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

В ГИБДД призывают всех автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.

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