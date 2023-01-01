В Перми скончался заслуженный врач РФ, известный невролог Владимир Шестаков Ему был 71 год Поделиться Твитнуть

Владимир Шестаков / фото: телеграм-канал ГКБ №4

В Перми скончался заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Владимир Шестаков. Об этом сообщил главврач пермской ГКБ №4 Андрей Ронзин.

«Благодаря ему неврологическая служба Четвёрки такая, какая она есть. Володя, спасибо», — написал Ронзин.

Владимиру Шестакову был 71 год.

Как отметили в ПГМУ, он был одним из выдающихся неврологов Пермского края. Учёный написал 250 научных работ. Был президентом ПРОО «Научно-практическое общество неврологов». Основное направление его научных интересов было связано с нарушением функций нервной системы и их коррекцией при цереброваскулярных заболеваниях. В Пермском медуниверситете под началом Владимира Шестакова защитились четыре доктора наук и 14 кандидатов наук.

В вузе выразили соболезнования родным и близким покойного.

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