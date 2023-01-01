Андрей Стрельцов «Звезда -2005» стартовала в чемпионате страны с победы Пермские футболистки обыграли соперниц из Казани Поделиться Твитнуть

Сегодня, 11 марта, начался чемпионат России среди женских футбольных клубов. В первом туре Суперлиги пермская «Звезда-2005» встретилась на своём поле с ЖФК «Рубин».​

В первом тайме голов зрители не увидели. После перерыва на 48-й минуте «Звезда-2005» открыла счёт в матче после точного удара Илоны Власенко. Стоит отметить, что этот гол стал 550-ым в чемпионатах России для пермской команды. На 72-й минуте на поле появилась Олеся Курочкина и уже через минуту отправила мяч в ворота гостей. В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 2:0.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.