За два месяца центральный каток Перми посетили 32 тысячи жителей Поделиться Твитнуть

Стали известны итоги работы центрального катка Перми на площади перед Театром-Театром.

За два месяца его посетили почти 32 тыс. человек, здесь прошло 21 спортивное мероприятие, в том числе турнир по адаптивному хоккею, спартакиада госслужащих, всероссийская студенческая ночь и пр. Известные спортсмены провели на катке 97 мастер-классов по фигурному катанию, хоккею, керлингу, санному спорту. Участие в них смогли принять порядка 5 тыс. человек. Об этом сообщает минспорта Пермского края

В ведомстве напомнили, что всего в сезоне 2022-2023 годов для массового катания на коньках в Перми было открыто 62 катка и хоккейные коробки, на 50 из них катание было бесплатным. В территориях Прикамья функционировало 145 катков и хоккейных коробок, бесплатный доступ для жителей был предусмотрен на 93.

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