В выходные сотрудники ГИБДД Перми усилят контроль за дорожным движением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермской госавтоинспекции, в выходные дни, 11 и 12 марта, инспекторы усилят контроль за дорожным движением в краевом центре.

Прежде всего, внимание дорожных полицейских будет направлено на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, а также на пресечение других грубых нарушений ПДД.

«О случаях, нетрезвого вождения, просим сообщать в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102», — обратились к горожанам сотрудники инспекции.

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