В выходные в Пермском крае ожидается неустойчивая погода Поделиться Твитнуть

фото: Reuters

Reuters

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни в Пермском крае ожидается неустойчивый температурный фон и обильные осадки.

Так, в субботу, 11 марта, частный циклон принесёт в регион мокрый снег и дождь. Особенно снежно будет на севере края, где за 12 час. может выпасть от 6 до 9 мм осадков. В дневные часы осадки прекратятся, а температура воздуха составит от −5 до 0°. В Перми столбик термометра не поднимется выше −1°.

В воскресенье, 12 марта, под влиянием промежуточного антициклона ночью ожидается малооблачная погода без осадков со слабым ветром. Во второй половине дня небо затянут тучи, которые принесут небольшой мокрый снег с дождём, способствующий образованию гололеда. Температура воздуха ночью понизится до −17°, в Перми до −14°, днём будет −2…+3°, а в Перми около 0°.

В понедельник, 13 марта, повсеместно выпадут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днём будет от +2 до +7°.

По предварительному прогнозу, неустойчивый характер погоды с осадками сохранится до середины третьей декады марта.

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