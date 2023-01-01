За прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 167 новых случаев COVID-19 Один человек скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 167 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 63 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 39 человек, 174 выздоровели, один пациент скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Березниках и Краснокамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 464 288. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9263 человека.





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