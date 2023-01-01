Максим Артамонов Авиакомпании Red Wings и Nordwind Airlines намерены выполнять рейсы из Перми в Самарканд Перевозчики запросили соответствующие допуски Поделиться Твитнуть

Авиакомпании Red Wings и Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер») запросили доступ у Россавиации на выполнение прямых рейсов из Перми в Самарканд (Узбекистан). Эта информация опубликована на сайте Росавиации.

Перевозчики намерены осуществлять рейсы по этому направлению по два раза в неделю до конца зимнего сезона.

Напомним, на этой неделе Росавиация выдала разрешения авиакомпаниям на полёты из Перми в Фергану и Самарканд. Так, авиакомпания «Северный ветер» получила разрешение на полёты по направлению Пермь—Фергана три раза в неделю. Рейсы могут состояться уже летом 2023 года.

Эта же авиакомпания теперь имеет разрешение на полёты в Самарканд, так же три раза в неделю, начиная с лета.

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