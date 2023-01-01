Елена Синица В Перми УФАС завело дело из-за незаконной рекламы казино Рассмотрение дела назначено на 14 марта 2023 года Поделиться Твитнуть

В УФАС обратилась прокуратура Перми с жалобой на рекламу казино, которая привлекала внимание к сайту букмекера, предлагавшего делать ставки в азартных онлайн-играх, поддерживала интерес к нему и продвигала его на рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, эта реклама содержала сведения об услугах нелегального в России казино и предлагаемых им развлечениях, а также гиперссылки для перехода на интернет-сайт организатора азартных виртуальных игр — букмекерской конторы «Покердом». УФАС пришло к выводу, что было нарушено законодательство — закон о рекламе.

Пермское УФАС возбудило уголовное дело. Рассмотрение дела назначено на 14 марта 2023 года.

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