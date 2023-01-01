Из Пермского края в Китай запущены ускоренные контейнерные поезда Составы доставляют в КНР минеральные удобрения Поделиться Твитнуть

Железная дорога

РЖД

В 2023 году Свердловская железная дорога по запросу грузоотправителя разработала и запустила новый ускоренный маршрут, соединяющий север Пермского края и Китай через сухопутный погранпереход Забайкальск — Манчжурия. Контейнерные поезда в ускоренном режиме доставляют в КНР минеральные удобрения.

В настоящее время, добавили в пресс-службе СвЖД, также прорабатывается возможность организации графиковых перевозок продукции со станции Соликамск-2 на экспорт через казахстанские приграничные станции Достык и Алтынколь.

Всего в январе — феврале 2023 года по запросам грузоотправителей Свердловская магистраль разработала семь новых маршрутов (в том числе четыре — «контейнерных») для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт, а их общее количество достигло 224. За два месяца по согласованному с клиентом расписанию СвЖД перевезла более 2,8 млн тонн грузов.

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