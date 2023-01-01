Из украинского плена удалось вернуть военнослужащего из Пермского края
Руслан Широбоков сейчас находится в подмосковном госпитале
Накануне 8 марта из украинского плена был освобождён военнослужащий из Елово Пермского края Руслан Широбоков. Об этом сообщил омбудсмен Прикамья Игорь Сапко.
«Ещё 15 февраля в мой адрес поступило соответствующее заявление от мамы, Анастасии Елиферьевны, — рассказал Уполномоченный по правам человека. — Оперативно подготовил ходатайство в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой и министра обороны Сергея Шойгу».
Как отметил Игорь Сапко, сейчас Руслан Широбоков находится в подмосковном госпитале, где проходит медицинское обследование, затем ему будет назначен курс реабилитации.
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