Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В программе Дягилевского фестиваля будет два специальных театральных проекта Теодор Курентзис приедет в Пермь лично, чтобы представить программу пермскому зрителю Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

В программе Дягилевского фестиваля 2023 года (18+) будет представлено два специальных театральных проекта. Кроме нового спектакля режиссёра Анны Гусевой на музыку произведений Стравинского, о котором уже писал «Новый компаньон», будет ещё одна специальная театральная постановка, её показ планируется на сцене Пермского театра оперы и балета. Об этом во время прямой линии в рамках интернет-проекта «Пермский край в прямом эфире» сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Она также пообещала, что художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис приедет в Пермь лично, чтобы представить программу пермскому зрителю.

Кроме того, стало известно, что к показу в Перми планируется сольный концерт греческого музыканта Йоргоса Калудиса с авторской программой «Aptera» (12+). Калудис играет на национальном музыкальном инструменте — критской лире.





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