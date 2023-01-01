Елена Синица Пермским предприятиям порекомендовали делать запасы для нужд гражданской обороны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприятиям Перми необходимо самостоятельно готовить запасы лекарств и продовольствия для нужд гражданской обороны. Документ с соответствующей рекомендацией опубликован на сайте администрации Перми.

Согласно информации из документа, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми, предписано «организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством».

Кроме этого, в документе есть информация об объемах запасов продовольственных и медицинских средств для нужд гражданской обороны. В числе таких средств перечисляются крупа, макароны, консервы, палатки, посуда, спецодежда, бельё, дозиметры.

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