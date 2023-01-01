Две тысячи нефтяников приняли участие в корпоративном фестивале лыжного спорта Поделиться Твитнуть

Две тысячи работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» стали участниками XIV фестиваля лыжного спорта в Прикамье. Лыжные гонки были приурочены к 25-летию Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ». Соревнования как в одиночных, так и в массовых забегах на дистанциях 1, 1.5, 4 и 5 км состоялись среди спортсменов предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, а также гостей Прикамья — спортсменов из других регионов (Западная Сибирь, Север, Северо-Запад, Урал, Центр).

После трёхлетнего перерыва, связанного с пандемией, состоялось традиционное спортивное мероприятие — корпоративные соревнования — Фестиваль лыжного спорта среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Две тысячи участников из шести регионов деятельности Компании «ЛУКОЙЛ» собрались на лыжной базе «Прикамье». Для участников и болельщиков предстартовую зарядку провёл серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года, заслуженный мастер спорта России Александр Панжинский.

Также почётными гостями мероприятия стали мировые звёзды лыжного спорта: четырёхкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Галина Кулакова; трёхкратная чемпионка СССР по лыжным гонкам Нина Парамонова; многократная чемпионка мира и Олимпийских игр, президент Федерации лыжных гонок России Елена​ Вяльбе.

На открытии фестиваля спортсменов и болельщиков приветствовали руководители Компании «ЛУКОЙЛ» и министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова и министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин.

В забегах на 5 км первенство у спортсменов ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта. В мужской эстафете 4х1,5 км лидерами стали спортсмены ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза. В смешанной эстафете 4х5 первой стала команда Урала, состоящая из лыжников ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта. Вторыми были спортсмены из Западной Сибири. Замкнула тройку призёров команда из Перми.

Все желающие смогли принять участие в массовых стартах, отдохнуть на интерактивных площадках и проявить себя в различных мастер-классах.

Президент спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» Владимир Золотухин отметил, что на протяжении 25 лет спортивный клуб активно пропагандирует развитие физической культуры и спорта в компании. «Это одно из главных направлений социальной политики компании — поддержка корпоративного спорта, поддержка детско-юношеского спорта и профессиональных команд».

Также была организована онлайн-трансляция в официальной группе ПАО «ЛУКОЙЛ» во Вконтакте, которую посмотрели более 7000 человек. Запись прямой телетрансляции фестиваля доступна по ссылке.

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