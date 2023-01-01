«Азот» приобрел новое медицинское оборудование для поликлиники Поделиться Твитнуть

Около 1,5 млн рублей потратил «Азот» на приобретение медицинского оборудования для поликлиники «Уралкалий-Мед» в 2022 году.

Современные аппараты поступили в физиотерапевтический, стоматологический, хирургический кабинет, а также в кабинеты отоларинголога и окулиста. Высокоточный современный прибор для исследования зрения «Периком» позволяет выявлять даже небольшие изменения в глазу, когда у пациента нарушается боковое зрение. Для стоматологического кабинета закуплен новый автоклав — шкаф для термообработки и стерилизации мелких инструментов, полимеризационная лампа для постановки светочувствительных пломб и радиовизиограф. Это минирентген, который позволяет увидеть состояние корней зубов, а значит более качественно оказать помощь. Для хирургического кабинета закупили электрохирургический скальпель-коагулятор, который предотвращает кровотечение во время небольших операций. Отоларингологи впервые опробуют оборудование для лечения тугоухости и других заболеваний, которое за счет давления и бара-импульсов восстанавливает подвижность и эластичность барабанной перепонки.

В целом в 2019 — 2022 годы рамках реализации «Плана обновления материально-технической базы поликлиники «Азот» приобретено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование на сумму более 17 млн руб.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Поликлиника, как и предприятие, шагает в ногу со временем, врачи осваивают новые методы лечения и диагностики. В начале года — в течение 2 месяцев — более 2 000 сотрудников завода прошли профосмотр. В среднем врачи принимали по 60 человек в день. Новые диагностические технологии стали для врачей огромным подспорьем.

С 2019 по 2021 год приобретены цифровой рентгенодиагностический комплекс, аппарат УЗИ, электрокардиограф, прибор для маммографии, морозильник для хранения вакцины от коронавируса, электрохирургический скальпель-коагулятор для выполнения хирургических операций без разрезов, физиотерапевтические аппараты нового поколения и т.д. Кроме того, осуществлен ремонт холла поликлиники, приобретена новая мебель.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.