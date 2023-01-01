В Пермском крае в феврале на одну вакансию претендовали четыре соискателя Это говорит о пониженной конкуренции за рабочие места Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на рынке труда в феврале 2023 года на одну вакансию приходилось 3,7 резюме, об этом сообщили в Службе исследований hh.ru. В среднем по ПФО этот показатель составляет 3,8 резюме, а в среднем по России — 4,3.

Регионы, в которых сегодня наблюдается наиболее высокая конкуренция за рабочие места, — это Северо-Западный (4,9 резюме) и Центральный федеральные округа (4,8). Замечено, что чем восточнее регион, тем заметнее дефицит кадров и проще трудоустройство.

Среди территорий ПФО наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в Кировской области (всего 3,1 резюме на вакансию), Нижегородской области и Чувашской Республике (по 3,2). Самая высокая конкуренция в округе наблюдается в Оренбургской области — 4,9 резюме на вакансию, что максимально близко к оптимальным показателям сбалансированного рынка труда (5 резюме на место).

Эксперты полагают, что у общего дефицита кадров несколько причин. Во-первых, сказываются последствия демографического кризиса 1990-х годов: сегодня и страна в целом, и конкретно Урал переживают последствия низкой рождаемости того периода. В последний год ситуация дополнительно усложнилась на фоне релокации и мобилизации. Во-вторых, есть существенный диссонанс между потребностями работодателей и предложением соискателей. У бизнеса сегодня очень высок спрос на квалифицированных рабочих и производственников, на линейный персонал, причём потребность постоянно растёт. Но такие специальности не пользуются популярностью у соискателей. Как итог — недостаточное количество людей с необходимым образованием и желанием работать на подобных позициях.

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