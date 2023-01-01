Андрей Стрельцов Татьяна Иванова стала чемпионкой страны Прославленная пермская спортсменка выиграла почётный титул в Сочи Поделиться Твитнуть

ТАСС

На санно-бобслейной трассе спортивного кластера Сириус завершились главные в сезоне старты для саночников страны. Чемпионкой России 2023 во второй день соревнований стала Татьяна Иванова.

Спортсменка из Чусового является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Она чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях. ​

Также серебряная награда была завоевана сборной Пермского края в командной эстафете. Регион представляли Ксения Шамова, Матвей Пересторонин, Станислав Мальцев/Дмитрий Халилов.

В соревнованиях двухместных экипажей у мужчин третье место заняли Станислав Мальцев/Дмитрий Халилов.

Всего за два дня чемпионата в активе у саночников Пермского края оказалось пять наград.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.