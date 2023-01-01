В МЧС Прикамья предупредили о снегопадах, сильном ветре и гололёде 9 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в региональном управлении МЧС, 9 марта в Прикамье ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдут сильные снегопады, на дорогах образуется гололедица, а скорость ветра может достигать 17 м/с.

В ведомстве предупредили о возможном увеличении числа ДТП, обрывах линий электропередачи, авариях в системах ЖКХ, сходе снега и льда с крыш.

Жителям рекомендовали избегать нахождения рядом с деревьями, ЛЭП и другими конструкциями; не ходить вдоль зданий, с крыши которых могут упасть сосульки, а водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений.

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