Андрей Стрельцов Прикамские спортсменки взяли два «серебра» на чемпионате страны по санному спорту На старт вышли все сильнейшие саночники страны Поделиться Твитнуть

Чемпионат России по санному спорту стартовал в Сочи. Это главные старты сезона для российских спортсменов в этом виде спорта. В первый день соревнований спортсменки из нашего региона завоевали две награды.

Впервые официально на чемпионате были разыграны медали в спринтерских заездах среди женских двухместных экипажей. Пермская двойка Анастасия Кропачева/Алёна Старкова сумела занять второе место, уступив только соперницам из Красноярска.

В одноместных санях в спринте лидер сборной России пермячка Татьяна Иванова 0,009 сек. проиграла Виктории Демченко, выступающей за Московскую область.

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