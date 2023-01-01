Андрей Стрельцов
Прикамские спортсменки взяли два «серебра» на чемпионате страны по санному спорту
На старт вышли все сильнейшие саночники страны
Чемпионат России по санному спорту стартовал в Сочи. Это главные старты сезона для российских спортсменов в этом виде спорта. В первый день соревнований спортсменки из нашего региона завоевали две награды.
Впервые официально на чемпионате были разыграны медали в спринтерских заездах среди женских двухместных экипажей. Пермская двойка Анастасия Кропачева/Алёна Старкова сумела занять второе место, уступив только соперницам из Красноярска.
В одноместных санях в спринте лидер сборной России пермячка Татьяна Иванова 0,009 сек. проиграла Виктории Демченко, выступающей за Московскую область.
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