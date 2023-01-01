За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 250 человек Один местный житель скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 7 марта, в Пермском крае выявлено 250 новых случаев COVID-19. При этом 245 человек выздоровели.

Госпитализированы 30 местных жителей, один пациент скончался.

Всего с начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 464 029 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов — 9 261.

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