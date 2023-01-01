Олег Антонов В Пермском крае более 74% организаций завершили прошлый год с прибылью Её объём вырос на 7,1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат подсчитал: за 2022 год сальдированный финансовый результат организаций Пермского края (без субъектов малого предпринимательства банков, страховых организаций) сложился в сумме 443,4 млрд рублей, что на 7,7% выше уровня предыдущего года.

С прибылью в объёме 461,1 млрд руб. прошлый год завершили 74,1% обследованных компаний. Объём прибыли вырос на 7,1% по сравнению с итогами года 2021-го. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с АППГ на 5,4% и составила 17,8 млрд руб.

Организациями промпроизводства за период с начала года также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 404,1 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчётный период составила 74,9%, сумма прибыли, полученная ими, достигла 414,8 млрд рублей (на 5,2% выше аналогичного показателя за январь-декабрь 2021 года).

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