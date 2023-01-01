Общий грантовый фонд краевого конкурса проектов физических лиц составил 5,75 млн рублей Объявлен приём заявок Поделиться Твитнуть

Фонд грантов губернатора Пермского края объявил приём заявок на краевой конкурс социальных проектов от физических лиц на 2023 год. Он продлится до 5 апреля.

Как сообщили организаторы, на конкурсный отбор принимаются социально значимые проекты по 13 направлениям в разных сферах деятельности: поддержка проектов в области науки, образования и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; поддержка молодежных проектов, проектов в сфере организации работы с молодежью и молодежной политики; социальная поддержка отдельных категорий граждан; охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта; межнациональное и межконфессиональное согласие, сохранение и развитие культурного и этнического многообразия в Пермском крае; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка и развитие институтов гражданского общества; защита прав и свобод человека и гражданина, правовое просвещение; охрана окружающей среды и защита животных; повышение качества жизни людей старшего поколения; развитие креативных индустрий; деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания.

Реализованы проекты должны быть с 1 июля 2023 года до 30 апреля 2024 года.

Отмечается, что в 2023 году общий грантовый фонд в конкурсе составляет 5,75 млн руб., а размер одного гранта не может превышать 172,5 тыс. руб. (с учетом НДФЛ).

Более подробная информация о положении конкурса, а также шаблоны заявок для участия в нем опубликованы по ссылке.

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