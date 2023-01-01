Максим Артамонов В Пермском крае к началу этого года долги организаций составили более 1,5 трлн рублей Кредиторская задолженность предприятий сложилась в объёме 560,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, по состоянию на 1 января этого года в Пермском крае суммарная задолженность по обязательствам организаций, которая включает в себя кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам, составила более 1,5 трлн руб. А её просроченная составляющая — 54,6 млрд руб. (3,6% от общей суммы задолженности).

К началу года кредиторская задолженность организаций края сложилась в объёме 560,3 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 36,7 млрд руб. (6,6% от общей суммы кредиторской задолженности). По сравнению с предыдущим месяцем сумма кредиторской задолженности снизилась на 3,2%, просроченные долги уменьшились на 1,1%. В целом просроченная кредиторская задолженность отмечена у 145 организаций Прикамья (15,2%).

В промышленном производстве объём кредиторской задолженности на 1 января 2023 года составил 341,3 млрд руб., что ниже уровня предыдущего периода на 2,2%, сумма просроченной задолженности уменьшилась на 1,9% и составила 31,7 млрд руб.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 86,4%, в том числе 79,7% — задолженность организаций обрабатывающих производств.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 января 2023 года сложилась в сумме 956,1 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 17,8 млрд руб., или 1,9% от общего объёма задолженности по кредитным обязательствам.

Дебиторская задолженности по сравнению предыдущим месяцем возросла на 1,5% и достигла 826,2 млрд руб. Объём просроченных дебиторских неплатежей за месяц снизился на 25,1% и сложился в размере 34,1 млрд руб. (4,1% от общей суммы дебиторской задолженности). Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 298 организаций края (31,3% от числа обследованных).

В промышленном производстве Пермского края в течение декабря 2022 года дебиторская задолженность возросла на 1,9%. К 1 января 2023 года она составила 547,7 млрд руб., её просроченная составляющая уменьшилась на 29% и достигла 28,0 млрд руб.

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