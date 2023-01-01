Максим Артамонов В Перми на пять лет осудили контрактника, который самовольно оставил часть и угнал автомобиль Происшествие случилось в прошлом году, когда в России была объявлена мобилизация Поделиться Твитнуть

Пермский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 30 тыс. руб. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 166 и ч. 5 ст. 337 Уголовного кодекса РФ — угоне и самовольном оставлении части или места службы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установило судебное следствие, в июле 2022 года контрактник, желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин не явился в свою войсковую часть. При этом мужчина не заявлял о себе в органы государственной власти и военного управления. В начале ноября того же года, незаконно находясь вне воинской части, он решил угнать автомобиль. На машине он уехал в Пермь, но на следующей день его задержали полицейские.

В судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину.

«При вынесении приговора военный суд принял во внимание признание вины, раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику по месту жительства, участие в специальной военной операции, а также его семейное положение — рос и воспитывался без отца с 6 лет, что отразилось на его воспитании», — сообщается на сайте суда.

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