Максим Артамонов В Перми с 9 марта изменится расписание четырёх автобусных маршрутов Речь идёт о маршрутах № 11, 36, 50 и 57 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 9 марта в Перми будет изменено расписание четырёх автобусных маршрутов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В транспортном ведомстве уточнили, что расписание автобусов № 36 и 50 изменится в соответствии с дорожной обстановкой.

В расписании на маршруте № 57 будет скорректировано два отправления от остановки «Биомед». Если ранее автобусы отправлялись в 15:29 и 16:02, то теперь будут отправляться в 15:35 и 16:08 соответственно.

На четвёртом маршруте — № 11 — в выходные на линии добавится количество автобусов.

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