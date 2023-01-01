В Пермском крае снова начала расти заболеваемость гриппом Чаще всего инфекция поражает взрослых Поделиться Твитнуть

За неделю с 27 февраля по 6 марта в Пермском крае зарегистрировано 20 065 случаев ОРВИ и гриппа - это выше показателя предыдущей недели на 21,8%. До этого, с конца января, заболеваемость падала. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего заболевали взрослые. Их среди пациентов – 59,4%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных в настоящее время циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Из-за вспышек заболевания приостановлена образовательная деятельность в 50 классах 32 школ и 36 группах 29 детсадов края.

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