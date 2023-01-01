Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Надежда Павлова и Андрей Немзер дебютируют в Баварской опере В Перми Павлову в ближайшее время можно будет услышать с произведениями Бриттена Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова

Константин Долгановский

Баварская опера объявила планы на сезон 2023/24. Это третий сезон интенданта Сержа Дорни. В качестве «шоураннеров» в списке премьер на удивление много русских имён, в том числе — имена певцов, хорошо знакомых пермякам.

Так, в декабре 2023 года в «Летучей мыши» (14 +) Штрауса в постановке Барри Коски под музыкальным руководством Владимира Юровского партию князя Орловского исполнит контртенор Андрей Немзер, солист хора MusicAeterna.

В июне 2024 на мюнхенской сцене выступит Надежда Павлова. Она исполнит Виолетту в «Травиате» (12 +).

Впрочем, дебют певицы в Баварии состоится ещё в текущем сезоне: 4 апреля она впервые споёт Констанцию в «Похищении из сераля» (6+) Моцарта.

Ближайшее выступление Павловой в Перми — 10 марта на концерте камерного оркестра Пермской оперы в частной филармонии «Триумф» (6 +). Певица исполнит вокальный цикл Бенджамина Бриттена «Озарения» на стихи Артюра Рембо.

На 6 мая в Пермском театре оперы и балета планируется концертное исполнение «Травиаты» (6+), где Надежда Павлова исполнит заглавную партию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.