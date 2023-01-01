Проект «Ледовый сезон» в Перми завершит работу 10 марта Муниципальные катки бесплатно посетили более 29 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Проект «Ледовый сезон» завершает работу 10 марта, об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми. По данным ведомства, с декабря 2022 года восемь муниципальных катков по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 бесплатно посетили более 29 тыс. человек.

Рекордсменом в этом году стал стадион «Юность», его посетили более 10 тыс. жителей. На втором месте — стадион «Гайва» с посещаемостью более 9,5 тыс. человек.

Самыми «активными» днями стали 3 и 20 января. В эти дни на катки пришли 1729 и 1600 посетителей соответственно. Более 1 тыс. человек также посетило муниципальные катки 6 января и 10 февраля.

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