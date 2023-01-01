Максим Артамонов В Перми Центр психолого-педагогической помощи возглавила депутат гордумы Татьяна Шестакова Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутат Пермской городской думы Татьяна Шестакова возглавила городской Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Об этом Шестакова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



«Я возвращаюсь к себе прежней! Я возвращаюсь в Пермское образование! С сегодняшнего дня приняла на себя ответственность за психологическую службу города Перми!» — написала депутат.

Центр психолого-педагогической помощи является муниципальным бюджетным учреждением и имеет шесть территориальных подразделений по районам. Головной офис находится по адресу: Комсомольский проспект 84а. Центр оказывает помощь детям до 18 лет, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, говорится на сайте организации.



Согласно данным «Спарк-Интефакс» и.о директора учреждения является Ольга Андреевна Митина.



Татьяна Шестакова родилась в 1972 году в Чайковском. В 2004 году она окончила Пермский государственный педагогический университет по специальности «Психология».





С 2013 по 2016 года Шестакова занимала пост исполнительного директора в частном детском саду «Солнечный круг». Этот дошкольное образовательное учреждение называют садиком для детей региональной элиты.







В 2016 году она была избрана депутатом Законодательного собрания Пермского края (от партии «Единая Россия»), работающим на постоянной основе, а в сентябре 2021 года стала депутатом Пермской городской думы — также от «Единой России». Является членом комитета гордумы по социальной политике.



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