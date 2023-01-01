На этой неделе дома в двух районах Перми останутся без холодной воды Поделиться Твитнуть

В Перми в конце недели в связи с аварийно-восстановительными и планово-ремонтными работами на сетях пройдут отключения водоснабжения в двух районах — Дзержинском и Орджоникидзевском. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Так, 10 марта с 10:00 на сутки воду отключат в домах по адресам: ул. Васильевская, 5, ул. Железнодорожная, 1, ул. Пришвина, 1, ул. Прохладная, 1, ул. Сиреневая, 1, ул. Сосновая, 5, ул. Яблоневая, 1.

В субботу, 11 марта, с 9:00 до 19:00 — по адресам: ул. Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, пер. Дубровский 1-й, 4, ул. Карбышева, 12, ул. Репина, 1-8.

С 10:00 11 марта на сутки без воды останутся жители домов: ул. Барамзиной, 29а, 38, 54, 68а, ул. Каменского, 26, ул. Углеуральская, 2, 12, 22, 25 и ул. Энгельса, 13а.

Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.

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