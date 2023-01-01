Максим Артамонов В прошлом году из Пермского края уехали 68,7 тысячи человек В регион прибыло на 5 тысяч человек меньше Поделиться Твитнуть

Фото: Росстат

Пермьстат подвёл итоги прошлого года в сфере миграции. По предварительным данным, миграционная ситуация с января по декабрь 2022 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших.

Так, в 2022 году в Пермский край приехало жить и работать 63 647 чел., а уехало — 68 780. Годом ранее эти цифры составляли 69 223 и 72 558 соответственно.

«Доминирующим компонентом миграционных процессов Пермского края является миграция в пределах России, большую часть которой составляют внутрирегиональные потоки. Наибольшее число выбывших за пределы Пермского края выбирали регионы Центрального, Южного и Уральского федеральных округов», — отмечают в ведомстве.



Чаще всего пермяки уезжали в Москву и Московскую область, а также в Краснодарский край. Миграционный отток в эти регионы составил 958, 456 и 470 чел. соответственно.



Из общего объёма миграции с регионами УФО (7477 чел.) на Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра приходилось 3988 и 1384 чел., миграционный отток по ним составил 388 и 170 чел. соответственно. В пределах ПФО наибольший миграционный отток зафиксирован в Татарстан (273 чел.) и Башкортостан (177 чел.).



Миграционный отток в страны СНГ в прошлом году составил 293 человека. Наибольшее число мигрантов из Пермского края уехали в Туркменистан и Армению, при этом отмечается существенный приток мигрантов из Таджикистана.

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