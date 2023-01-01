В Култаево построят крупный логистический комплекс Инвестпроекту присвоен статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина поддержал еще два инвестиционных проекта, которым присвоен статус «приоритетных». В их реализацию компании-инициаторы планируют вложить более 3,2 млрд руб.

ООО «Логопарк-Пермь» объявило о планах построить в районе села Култаево (Пермский МО) логистический комплекс класса А площадью более 54 тыс. кв. м для нужд торговых сетей «Пятёрочка» и «Чижик». По проекту, он должен стать одним из самых крупных на территории региона.

ООО «Логопарк-Пермь» выходит в Группу компаний ПФО (крупный федеральный застройщик логистических комплексов). Ранее ПФО Групп уже строила распределительные и многофункциональные логистические центры для торговых сетей в Москве, Красноярске, Новосибирске, Оренбурге, Саратове и других городах России.

Как отметил директор компании «Логопарк-Пермь» Юрий Хаеров, ключевая цель создания крупного логистического комплекса в Перми — поддержка местных производителей и обеспечение продовольственной безопасности региона: «Создание складских площадей класса А позволит привлечь в Пермский край новые объёмы продукции со стороны поставщиков продовольственных товаров и обеспечить рынками сбыта сельхозпроизводителей Прикамья».

Инвестиции в проект составят более 2,8 млрд руб.

Статус «приоритетный» присвоен также проекту компании «АСР-АГРО». Компания планирует выращивать в Ординском муниципальном округе травяные массы и создать инновационное производство по их переработке. В будущем здесь будут производить витаминно-травяную муку (ВТМ 2.0) — это высокоэффективная гранулированная кормовая добавка для сельскохозяйственных животных, в первую очередь для молочного и мясного крупного рогатого скота, а также птицы. Благодаря статусу ПИП предприятию будет оказана поддержка в получении необходимых земельных участков.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что подобные инвестпроекты позволяют улучшать условия работы для местных сельскохозяйственных предприятий. По его словам, это не только перспективная отрасль экономики, но и крупный работодатель на селе. Благодаря таким проектам создаются новые рабочие места и обеспечиваются налоговые поступления в местные бюджеты.

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